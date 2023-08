Fiorentina contrata o ex-zagueiro palmeirense Mina para vaga de brasileiro Igor Julio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 17:48 Compartilhe

O zagueiro colombiano Yerri Mina foi anunciado neste sábado como novo reforço da Fiorentina. O clube italiano traz o jogador para substituir Igor Julio. O brasileiro foi negociado recentemente para o Brighton, da Inglaterra.

Mina estava atualmente sem clube depois que seu contrato com o Everton, também da Inglaterra, expirou e não foi renovado. Na última temporada o zagueiro sofreu com lesões e atuou apenas oito vezes. Ele era zagueiro artilheiro no Palmeiras.

O contrato com o clube italiano dura uma temporada, até 30 de julho de 2024. Mas há uma cláusula que pode ser renovado por mais dois anos caso o colombiano se d~e bem na nova casa. Ele estava sendo observado por alguns clubes brasileiros, mas optou por seguir na Europa.

Antes do futebol inglês, Mina, de 28 anos, defendeu o Palmeiras e também o Barcelona. Nessa semana a Fiorentina também anunciou a chegada do jovem argentino Gino Infantino, de 20 anos, que estava no Rosario Central, com um contrato de cinco anos.

PREPARAÇÃO

Neste sábado, a Fiorentina perdeu amistoso da pré-temporada para o Newcastle por 2 a 0, na Inglaterra. A equipe estreia no Campeonato Italiano no dia 19 de agosto contra o Genoa, fora de casa. Na última temporada, o clube terminou em oitavo lugar com 56 pontos, 34 a menos que o campeão Napoli.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias