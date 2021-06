Fiorentina contrata atacante argentino Nicolás González

A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante argentino Nicolás González, que passou as três últimas temporadas no alemão Stuttgart.

Com contrato assinado até junho de 2026, o jogador de 23 anos está participando com a seleção da Argentina da Copa América. Pela equipe argentina fez 2 gols em oito jogos.

“Ele assinou um contrato que o vincula ao clube pelas próximas cinco temporadas”, divulgou a Fiorentina.

Segundo a imprensa alemã e italiana, o time de Florença teria pago 23 milhões de euros (27,5 milhões de dólares), com quatro gratificações extras, para contar com o jovem atacante.

O argentino sofreu uma lesão muscular que o levou a disputar apenas uma partida entre o início de fevereiro e maio, depois de ter começado muito bem com 6 gols e um total de 15 jogos no Campeonato Alemão.

Na temporada anterior, ele marcou 14 gols na segunda divisão, ajudando o Stuttgart a subir para Bundesliga.

A Fiorentina, que procura um novo técnico após a recente saída de Gennaro Gattuso, que ficou no cargo por apenas três semanas, pretende fazer uma temporada melhor que a última, na qual terminou em 13º no Italiano.

Vincenzo Italiano, de 43 anos, que fez uma ótima campanha pelo Spezia, é o favorito passaumir a função.

alu/fbx/gh/pm/lca

Veja também