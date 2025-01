Fiorentina cede empate em casa para Torino com 1 a mais

FLORENÇA, 19 JAN (ANSA) – Jogando com um a mais durante a maior parte do tempo, a Fiorentina empatou com o Torino por 1 a 1 neste domingo (19), em Florença, e desperdiçou uma chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Os visitantes perderam Ali Dembélé aos 33 do primeiro tempo, após o zagueiro levar dois cartões amarelos em apenas seis minutos. Aos 38, Moise Kean colocou a Viola na frente no placar.

No entanto a Fiorentina não conseguiu fazer valer a superioridade numérica e levou o empate aos 25 da segunda etapa, com Gvidas Gineitis.

Com o resultado, o time de Florença chegou a 33 pontos na Série A, em sexto lugar, enquanto a Juventus, em quarto, tem 37, porém uma partida a mais. O campeonato é liderado pelo Napoli, com 50, seguido por Inter de Milão (44) e Atalanta (43).

Já o Torino está na 11ª posição, com 23 pontos. (ANSA).