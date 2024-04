Fiorella Mattheis anuncia segunda gravidez de herdeiro da Globo: ‘23 semanas do nosso José’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/04/2024 - 14:26 Para compartilhar:

Na tarde deste domingo, 14, a atriz Fiorella Mattheis anunciou nas redes sociais que está grávida pela segunda vez. A loira contou a novidade por meio de um vídeo em seu perfil no Instagram. Casada com Roberto Marinho Neto, herdeiro da TV Globo, Fiorella já é mãe do pequeno Roberto.

Na publicação, a mamãe de segunda viagem aparece na areia escrevendo o nome dos integrantes da família dentro de um coração gigante. “23 semanas do nosso José que chega no inverno desse ano”, escreveu na legenda do post.

Fiorella Mattheis é casada com Roberto Marinho Neto desde 2017. O casal fez uma celebração íntima de matrimônio na Itália, no ano passado. Eles vivem uma união bastante discreta e longe dos holofotes. Nas redes sociais, o casal praticamente não aparecem juntos.

