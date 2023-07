Fiorella encanta fãs com lançamento do clipe ‘Carrossel’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 10:23 Compartilhe

Com apenas 14 anos, a talentosa cantora Fiorella surpreendeu seus fãs na última sexta-feira com o lançamento de seu primeiro videoclipe, intitulado “Carrossel”. O clipe conquistou um feito impressionante, ultrapassando a marca de 2 milhões de visualizações em apenas três dias. Combinando elementos modernos com a essência da música sertaneja, a faixa tem conquistado o coração do público de forma avassaladora.

O sucesso imediato do clipe “Carrossel” foi acompanhado por mensagens de apoio e elogios de renomados artistas do cenário musical. A cantora Ana Castela expressou seu entusiasmo e apoio, comentando: “Linda! Fiorella, torço muito por você!”. O cantor Luan Pereira, referência no movimento agro, também se manifestou, reconhecendo e apoiando o trabalho de Fiorella. Além disso, o duo Us Agroboy, conhecido por suas composições autênticas e estilo marcante, também não poupou elogios, ressaltando a originalidade e energia contagiante de “Carrossel”.

Ana Castela, Luan Pereira, Us Agroboy e Léo & Raphael são os precursores do novo movimento denominado “agronejo”. Com seu talento indiscutível, inovação e capacidade de se conectar com o público, eles têm levado o gênero a novos horizontes, incorporando novos elementos e estilos musicais, resultando em um som fresco e empolgante.

“Estou emocionada e grata pelo apoio e amor que tenho recebido desde o lançamento do meu clipe ‘Carrossel’. Ver tantas pessoas se conectando com a minha música é uma sensação indescritível. Estou pronta para levar alegria e inspiração a todos vocês através da minha música. Obrigada por fazerem parte dessa jornada comigo”, conta Fiorella.

“Carrossel” marca oficialmente o início da trajetória musical de Fiorella. O videoclipe, gravado na vibrante cidade de São Paulo, presenteia os espectadores com uma experiência visual encantadora, tendo como cenário especial um tradicional carrossel veneziano. A fusão de elementos da música sertaneja com uma estética jovem reflete a essência única de Fiorella, transmitindo alegria e inspiração a todos que a ouvirem, abrindo as portas para um novo capítulo em sua vida artística.

A produção musical de “Carrossel” contou com a colaboração de renomados profissionais do cenário musical. Fernando Zor, em parceria com Ray Ferrari, conduziu a produção, adicionando ainda mais riqueza e envolvimento à sonoridade singular da música.

Além disso, o videoclipe apresenta uma coreografia exclusiva, desenvolvida pela renomada coreógrafa Rafinha Viscardi, A dança é eletrizante e contagiante, incentivando a participação entusiasmada dos fãs e do público em geral nos desafios do TikTok e Reels. Os fãs já estão compartilhando os vídeos nas redes sociais.

Fiorella também contou com a expertise da fashion stylist Roze Motta, que criou dois looks criteriosamente pensados para expressar a essência e a juventude da artista. Inspirados pelo universo agro, os figurinos incorporam elementos clássicos, como o denim e a camiseta, que são elementos do dia a dia de Fiorella. As botas de bico quadrado, usadas por ela para laçar, e a bandana disposta de forma singular acima das botas tornaram-se sua marca registrada. Essa combinação resultou em um visual marcante e autêntico, refletindo a personalidade vibrante de Fiorella.

Fiorella impressiona com sua notável versatilidade e habilidade vocal admirável. Além de seu talento musical, ela também é tri-campeã de laço comprido, revelando sua paixão pelas artes em diversas formas. Uma curiosidade fascinante sobre Fiorella é que ela nasceu e atualmente reside em Capitán Bado, no Paraguai. Sua origem paraguaia traz uma essência única à sua música, enriquecendo-a com influências culturais diversas e agregando uma autenticidade especial ao seu estilo.

