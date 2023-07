Fintech tem US$ 20 mi roubados após falha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 8:50 Compartilhe

Uma falha no sistema de pagamentos da Revolut, nos Estados Unidos, permitiu que criminosos roubassem mais de US$ 20 milhões (R$ 97,77 milhões) de seus fundos ao longo de vários meses no ano passado, antes que a empresa conseguisse sanar o problema.

De acordo com o Financial Times, o incidente, que ainda não foi divulgado publicamente pela Revolut, provavelmente aumentará a pressão sobre a fintech, que enfrentou recentemente uma debandada de executivos seniores.

O problema que possibilitou o roubo deveu-se a diferenças entre os sistemas de pagamento europeu e americano. Quando certas transações eram recusadas, a Revolut reembolsava as contas com seu próprio dinheiro, segundo disseram três fontes ao jornal. A empresa recusou-se a comentar o caso.

A empresa conseguiu recuperar cerca de US$ 23 milhões roubados, mas ainda assim amargou uma perda líquida de cerca de US$ 20 milhões, o equivalente a quase dois terços de seu lucro em 2021.

Os problemas surgiram no final daquele ano. No início de 2022, criminosos organizados notaram a falha e passaram a incentivar pessoas a fazer compras caras que acabariam sendo recusadas. Os valores eram então sacados em caixas eletrônicos. O problema veio à tona quando um banco parceiro nos Estados Unidos notificou a fintech de que ela tinha problema de fundos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

