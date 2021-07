Fintech Guru recebe aporte de R$12 mi liderada por Turim MFO

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – A fintech Guru anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 12 milhões de reais, em rodada liderada pelo tradicional multi-family office Turim, que a avaliou em 55 milhões de reais.

Tendo como exemplos a norte-americana Robinhood e a alemã Trade Republic e na esteira de um forte fluxo de pessoas físicas para a B3 recentemente, a plataforma busca atender a demanda de uma nova geração de investidores, com menos de 35 anos.

A empresa foi criada em 2019 por Felipe Catão e Tom Bernardes, dois profissionais com experiência no mercado financeiro, e pelo publicitário Marcelo Zuppardo. No mesmo ano, captou 2,5 milhões de reais.

Além do Turim MFO, a captação contou com participação de Discovery Ventures, fundo alemão dos fundadores da SumUp e investidores do Trade Republic, e o Norte Ventures, que possui como investidores os fundadores de empresas como iFood, Gympass e MaxMilhas.

Os recursos serão usados para acelerar o crescimento da equipe – de atualmente 35 funcionários – e da base de clientes, além de expandir a oferta de serviços no aplicativo da empresa, que tem mais de 300 mil usuários.

A Guru afirma ter mais de 3 bilhões de reais rastreados nas carteiras do aplicativo apenas em renda variável.

O Guru App permite ao usuário realizar investimentos por meio do celular, bem como acompanhar a sua rentabilidade, cotações, gráficos, notícias e indicadores em tempo real.

Nas próximas semanas, a empresa disponibilizará a opção de compra e venda de ações sem corretagem e sem depósito mínimo, por meio de parceria com a Ideal CTVM. Até o final do ano, pretende oferecer operações com criptomoedas e ações norte-americanas.

Este é o primeiro investimento estratégico da Turim MFO com a participação de sócios e clientes e ele vai além da parte financeira.

“Além do capital, esperamos acelerar o crescimento da Guru com relacionamentos, inteligência e troca de experiências”, afirmou Rodrigo Louro, sócio da Turim MFO.

