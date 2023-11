Fundação FinOps define regras para gestão de gastos com nuvem

André Cardozo 23/11/2023 - 7:49 Para compartilhar:

Após dois anos de trabalho, a Fundação FinOps lançou nesta semana a versão final da FinOps Open Cost and Usage Specification (FOCUS), um conjunto de regras e padronizações que ajudam as grandes empresas a gerir seus gastos com plataformas de nuvem. A iniciativa conta com o apoio das grandes provedores de nuvem do mercado: AWS, Microsoft, Google Cloude e Oracle Cloud, entre outras organizações.

A FOCUS é um projeto de uma especificação aberta para apresentação de custos e uso de dados em plataformas de nuvem. A ideia é facilitar a visualização dos gastos e agilizar a gestão das verbas empregadas em cloud. Além disso, a FOCUS pretende se tornar o padrão que pode ajudar o mercado a ter consistência em relatórios de dados sobre nuvem. Segundo estudo da consultoria Forrester Research, o padrão FOCUS deve se tornar majoritário no mercado já em 2o24.

Com o crescimento da migração de aplicações para a nuvem – em muitos casos com ambientes multicloud – grandes empresas cada vez mais enfrentam o desafio de controlar os custos com seus provedores. Uma das estratégias que tem ganhado espaço no mercado é a criação de equipes conhecidas como FinOps, que combinam profissionais de tecnologia, finanças e outras disciplinas em um time focado em controlar os custos com plataformas de cloud e disseminar boas práticas para outros departamentos.