Finlândia pede à Rússia que garanta segurança de embaixada do país em Moscou

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/12/2022 - 13:13 Compartilhe





OSLO (Reuters) – A embaixada da Finlândia em Moscou pediu à Rússia que garanta a segurança da missão diplomática após um incidente ocorrido nesta semana em que pessoas com máscaras atiraram marretas para o pátio da embaixada.

O incidente não causou ferimentos ou danos ao edifício, disse o Ministério das Relações Exteriores finlandês nesta sexta-feira.

Mas o chefe de missão adjunto da Finlândia havia “pedido à Rússia que garantisse a segurança do pessoal e do edifício, de acordo com a convenção de Genebra sobre relações diplomáticas”, disse um porta-voz do ministério.





Um vídeo postado no aplicativo Telegram parecia mostrar um grupo de cerca de 10 pessoas correndo em direção ao prédio e jogando várias marretas sobre a cerca.

A Reuters não pôde verificar imediatamente o horário ou a localização do vídeo.

(Reportagem de Terje Solsvik)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias