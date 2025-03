Finlândia é eleito país mais feliz do mundo; Brasil é 36º

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) – Um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) voltou a escolher a Finlândia como o país mais feliz do mundo pelo oitavo ano consecutivo.

O documento divulgado na última quarta-feira (19), por ocasião do “Dia Internacional da Felicidade”, avalia seis fatores-chave principais: o PIB per capita, apoio social, expectativa de vida saudável, sentimento de liberdade, de generosidade e percepções de corrupção.

Os resultados são baseados nos dados da Gallup World Poll em parceria com o Oxford Wellbeing Research Centre, a Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU e de um conselho editorial.

Os finlandeses foram seguidos na lista por Dinamarca, Islândia e Suécia, enquanto o Brasil subiu oito posições no ranking e passou da 44ª colocação para 36ª. O Relatório Mundial da Felicidade de 2025 ainda colocou a Itália em 40º, após ter ficado em 41º no ano passado. “Países nórdicos como a Finlândia continuam a se beneficiar de sistemas de saúde, educação e apoio social universalmente disponíveis e de alta qualidade. A desigualdade de bem-estar também é baixa”, explicou Ilana Ron-Levey, diretora administrativa da Gallup.

A Holanda é a quinta colocada, à frente de Costa Rica, o melhor país entre os latino-americanos, pela primeira vez entre os dez primeiros.

Já o México também se saiu bem e alcançou o top 10, um salto de 15 posições em comparação com o ano passado, quando ocupava o 25º lugar. Aspectos como a força do apoio social e a estrutura familiar contribuíram para o bom desempenho dos mexicanos no ranking.

A Argentina, por sua vez, é o 42º país mais feliz do mundo. Já os Estados Unidos registraram sua classificação mais baixa desde que o relatório foi criado, em 2012, na 24ª posição.

No final da lista está o Afeganistão, que repete a última posição (147º), confirmando o seu estatuto de nação menos feliz do mundo, após anos de guerra e com o retorno do Talibã ao poder.

Segundo os autores do relatório, as mulheres afegãs são mais infelizes que os homens, tendo em vista os critérios utilizados.

Confira o top 20 dos “países mais felizes”: 1. Finlândia 2. Dinamarca 3. Islândia 4. Suécia 5. Holanda 6. Costa Rica 7. Noruega 8. Israel 9. Luxemburgo 10. México 11. Austrália 12. Nova Zelândia 13. Suíça 14. Bélgica 15. Irlanda 16. Lituânia 17. Áustria 18. Canadá 19. Eslovênia 20. República Tcheca (ANSA).