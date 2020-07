“Fingia que nem existia”, diz youtuber com bolsa de colostomia há 8 anos

View this post on Instagram

Para todos que assistiram meu vídeo da semana passada e comentaram MUITO pedindo a parte 2 respondendo as dúvidas. Eu tentei falar sobre tudo nesse vídeo então assiste até o final para você entender direitinho sobre limpeza, transplante de intestino, relações sexuais, hora do banho, como eu uso roupas com a bolsa e também sobre a polêmica com o biroliro! Obrigada a todos que estão me apoiando neste conteúdo, fico feliz de trazer algo que me ajudaria se eu tivesse assistido a uns anos atrás ahahahaha 💖 REPRESENTATIVIDADE IMPORTA 🌈 #felizcomcrohn #colostomylife