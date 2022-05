Finazzi relembra passagem no Corinthians e revela se ficou com mágoa de Mano Menezes

O ex-atacante Finazzi participou nesta segunda-feira (30) do podcast “A Rodada”, do LANCE!, e relembrou a sua passagem pelo Corinthians. Durante a conversa, o ex-jogador abriu o jogo e revelou se ficou com alguma mágoa do técnico Mano Menezes. Assista ao vídeo acima.





Finazzi relembrou a passagem pelo Corinthians e revelou se ficou com mágoa do técnico Mano Menezes (Foto: Reprodução Youtube)

