Financiamento imobiliário com recursos da poupança cresce 23,7% em outubro, diz Abecip

SÃO PAULO (Reuters) – Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança atingiram 17,16 bilhões de reais em outubro, alta de 23,7% frente ao mesmo período do ano passado, divulgou nesta terça-feira a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Na comparação com setembro, porém, houve queda de 3,9%.

No acumulado do ano, o montante financiado com os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) registra crescimento de 85,4%, totalizando 171,85 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

