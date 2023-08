Financiadora de filmes TSG acusa Disney de privá-la de milhões de dólares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 19:45 Compartilhe

A TSG Entertainment, que ajudou a cofinanciar sucessos como Avatar: The Way of Water e a franquia Deadpool para a Twentieth Century Fox, está processando o estúdio e sua controladora Disney por quebra de contrato

Uma ação movida nesta terça-feira, 15, no Tribunal Superior de Los Angeles pela TSG alega que o estúdio de cinema de propriedade da Disney reteve intencionalmente lucros e fechou acordos para impulsionar suas próprias plataformas de streaming Hulu e Disney+, bem como o preço de suas ações, às custas de seus parceiros.

No processo, o TSG disse que a Disney e o estúdio “tentaram usar quase todos os truques do livro de contabilidade de Hollywood” para privá-lo “de centenas de milhões de dólares”. Representantes da Disney não estavam comentaram imediatamente sobre o caso.

