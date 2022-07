Finalmente reforços: Botafogo conta com caras novas contra o Santos Carlos Eduardo e Fernando Marçal, primeiras contratações confirmadas do Alvinegro na janela, já são relacionados por Luís Castro para jogo do Brasileirão na Vila Belmiro

Um Botafogo com novos rostos chega para enfrentar o Santos às 21h30 desta quarta-feira na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiros reforços confirmados pelo Glorioso para a segunda janela, Carlos Eduardo e Fernando Marçal já foram relacionados. O jogo terá transmissão em tempo real no site do L!.

Dos dois, é mais provável que o lateral-esquerdo comece atuando. Confirmado pelo Alvinegro ainda no começo de junho, Marçal treina com o grupo e faz parte do dia a dia da equipe há mais de um mês.

Carlos Eduardo, anunciado na última semana, não tem tanto tempo de treinamentos com Luís Castro assim, mas vinha atuando regularmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita. O meio-campista está bem fisicamente e se colocou à disposição para jogar, o que deve acontecer – ainda não há confirmação se iniciando o duelo.

Mais do que as caras novas, Marçal e Eduardo trazem um sentimento de alívio para Luís Castro. Recheado de desfalques, o treinador vinha tocando na tecla de que estava sendo difícil criar uma sequência tática e técnica para a equipe diante de tantos problemas.

Por exemplo, o português não contará com oito jogadores para o duelo na Vila Belmiro por diferentes problemas físicos. O número já chegou a ser maior, inclusive.

A tendência é que o Botafogo feche com mais jogadores ao longo da janela – Adryelson e Luís Henrique estão com situações encaminhadas, inclusive -, mas Luís Castro já começa a receber os tão esperados reforços. É esperado que a situação comece a melhorar. O primeiro teste vem neste duelo na Vila Belmiro.

