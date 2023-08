Finalmente, BC fez o L, diz Randolfe após decisão do Copom

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 20:21 Compartilhe

“Finalmente o BC fez o L! Ainda que tarde, a redução de 0,5% da taxa de juros demonstra que o BC entra no ritmo do país e começa a se alinhar com o bom desempenho econômico e com o reconhecimento internacional da nossa credibilidade. Até que enfim, Campos Neto!”

Do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), em publicação no Twitter. Nesta quarta-feira, 2, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto porcentual, a 13,25%, depois de três anos sem redução de juros.

