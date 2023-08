Finalista do Miss Bumbum e musa do Vasco faz rifa para encontro com fãs 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 16:24 Compartilhe

A musa do Vasco Bia Fernandes, que está na final do concurso Miss Bumbum 2023, lançou uma novidade para deixar os fãs animados. Ela resolveu fazer uma rifa para para encontro fãs e já está com o projeto em andamento.

Através dos Stories de seu Instagram, a Miss Bumbum Goiás contou que recebe tantos pedidos de um “encontro pessoal” que ela passou a considerar um sorteio.

“A pedidos de vocês, muitos pedem encontro presidencial. Estive pensando: por que não sortear uma noite incrível e inesquecível. Podem comprar quantos números quiserem. Vocês estão concorrendo a uma noite maravilhosa”, garantiu a influenciadora.

Para concorrer é preciso comparar um número, que está sendo ofertado por R$ 25,99.

Também pelos Stories, seguidores quiseram saber se ela está disponível para reunião.

“Não cobro para encontro pessoal. Estou apenas rifando uma noite comigo. Isso não significa que estou à venda”, disparou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Talita De Jesus (@biafernandesoriginal)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias