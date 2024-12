Finalista de Wimbledon Gabriela Dabrowski revela ter jogado em 2024 após câncer de mama

A ex-campeã de duplas femininas do US Open, Gabriela Dabrowski, revelou nesta terça-feira que jogou durante o ano de 2024 após passar por tratamento para câncer de mama. Ela atrasou parte desses cuidados para poder competir em Wimbledon, onde chegou à final.

“Sei que isso será um choque para muitos, mas estou bem e ficarei bem”, disse a canadense de 32 anos nas redes sociais. “A detecção precoce salva vidas. Posso concordar totalmente com isso.”

Dabrowski, classificada em terceiro lugar no ranking nas duplas femininas, disse em uma postagem no Instagram que recebeu o diagnóstico em abril. Ela não jogou naquele mês e em maio por causa de uma cirurgia, mas voltou às quadras em junho.

Dabrowski disse que houve “um pequeno atraso no tratamento posterior” para que ela pudesse competir em Wimbledon – competição na qual ela e a neozelandesa Erin Routliffe perderam a final em julho para Katerina Siniakova e Taylor Townsend – e na Olimpíada de Paris, quando ganhou a medalha de bronze em duplas mistas com Felix Auger-Aliassime.

Dabrowski disse que encontrou um primeiro caroço no segundo semestre de 2023 e foi inicialmente informada para não se preocupar com a situação. “Tudo parece surreal”, escreveu Dabrowski, dizendo que agora tem uma “melhor compreensão” de seu tratamento e efeitos colaterais.

“Por muito tempo, não estava pronta para me expor à possível atenção e perguntas que receberia. Queria descobrir tudo e lidar com as coisas em particular, com apenas as pessoas mais próximas de mim no circuito”, afirmou a tenista.

Dabrowski e Routliffe venceram as finais da WTA no final desta temporada. A dupla também ganhou o título de duplas femininas do Aberto dos Estados Unidos em 2023.

“Minha mentalidade mudou de ‘eu tenho que fazer isso (jogar tênis e não desperdiçar minhas habilidades)’ para ‘eu consigo fazer isso’. Por meio dessa lente, acho muito mais fácil encontrar alegria em áreas da minha vida que antes eu via como um peso pesado”, disse a atleta.