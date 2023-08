Finalista da Copa do Brasil, Flamengo pega o Coritiba para voltar a vencer no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 6:30 Compartilhe

Depois de confirmar a sua presença na final da Copa do Brasil, ao passar pelo Grêmio, com duas vitórias, o Flamengo retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dois jogos na elite nacional vai tentar quebrar o anormal jejum diante do Coritiba, fora de casa, no estádio Couto Pereira, no domingo, às 16h, para continuar na briga pela caçada ao líder isolado Botafogo.

O Flamengo aparece na quarta posição com 32 pontos e vem de empate por 1 a 1 diante do São Paulo, justamente o seu adversário na final da Copa do Brasil. O Coritiba, após ameaçar uma recuperação, vem de três derrotas seguidas e amarga a zona de rebaixamento com 14 pontos.

O técnico Jorge Sampaoli terá uma baixa para armar o Flamengo. O lateral-direito Varela sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito no duelo contra o Grêmio, e ficará de fora por pelo menos oito semanas. Wesley volta a ser titular, depois de ficar ausente diante do Grêmio por estar suspenso.

Se Sampaoli mantiver o esquema de rodízio ele pode ainda mexer em duas posições. Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas pode voltar no lugar de Filipe Luís, enquanto no meio-campo Allan pode entrar na vaga de Gerson.

No mais, a base será a mesma, com o grupo tentando mostrar poder de união e da força coletiva. Filipe Luís, um dos mais experientes e líder do grupo, falou sobre o momento vivido no clube. “Temos que voltar a ter a força do grupo, essa união que o grupo precisa ter para conquistar. E aí sim vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento, está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida pro nosso lado.”

Por outro lado, o zagueiro David Luiz, que foi desfalque nas duas últimas partidas, ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa. Além disso, ele recebeu uma proposta tentadora do futebol da Arábia Saudita que pode tirá-lo do clube nos próximos dias.

No Coritiba, o técnico Thiago Kosloski tem dois retornos: o volante Bruno Gomes e o lateral-esquerdo Jemerson, que cumpriram suspensão na rodada passada e agora voltam a ficar à disposição. No meio-campo, a tendência é que Matheus Bianqui seja sacado e, na lateral, com Victor Luis suspenso, é um motivo para Jemerson começar jogando. No mais, o comandante deve manter Fransérgio e Sebastian Gómez na armação, além de manter a confiança na recuperação na tabela.

