Final do Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo terá entrada franca

A decisão do Campeonato Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo será realizada na Arena Corinthians, na capital, com entrada franca. O jogo acontecerá no próximo dia 16 e os torcedores que quiserem assistir ao jogo poderão fazê-lo sem custos. A retirada de ingressos começa na próxima quarta-feira, dia 13.

Como acontece nos jogos do futebol masculino, o clássico será com torcida única. Ou seja, apenas corintianos poderão acompanhar a partida que será disputada a partir das 11 horas. O Corinthians disponibilizou duas bilheterias para os torcedores retirarem os ingressos.

A partir do próximo dia 13, o torcedor terá entre 12 horas e 19 horas para ir nas bilheterias da Arena Corinthians ou do Parque São Jorge para retirar até cinco ingressos para a partida. As entradas ficarão disponíveis até um dia antes do jogo ou até a carga disponível ser esgotada.

O clube também estará recebendo doações de leite em pó, mas o alimento não é obrigatório. O leite arrecadado será doado para as seguintes instituições: Lar da Criança Ninho da Paz, Associação Cultural Afro Brasileira Ogban, COR – Centro de Orientação à Família e CCA Vila Cruzeiro Instituto de Defesa da Cidadania 3.º Milênio.

No primeiro jogo da decisão, o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol da atacante Giovanna Crivelari, em confronto realizado no estádio do Morumbi, na capital. Com o resultado, o time alvinegro joga pelo empate para garantir o título. Vale lembrar que recentemente a equipe corintiana conquistou a Copa Libertadores Feminina.