Final do Festival de Sanremo tem maior interação em 18 anos

ROMA, 9 FEV (ANSA) – A noite final do Festival de Sanremo, na qual o cantor italiano Diodato foi o grande vencedor, foi assistida por 11 milhões e 476 mil telespectadores, com 60,6% de participação.

O resultado em termos de interação é o melhor desde 2002, quando a última noite da competição, liderada por Pippo Baudo, Manuela Arcuri e Vittoris Belvedere, atingiu 62,66%. No ano passado, a última noite do festival reuniu uma média de 10 milhões de 622 mil espectadores, o equivalente a 56,5%.

Já nesta edição, a primeira parte da noite final alcançou 13 milhões e 638 mil espectadores, com 56,8% de participação, enquanto que a segunda bateu 8 milhões e 969 mil, com 68,8%. Em 2019, por sua vez, a primeira parte da última noite de Sanremo reuniu 12 milhões e 129 mil telespectadores, com 53,1% de interação. Na última parte, por sua vez, atingiu 8 milhões e 394 mil pessoas, com 65,2%.

Em relação às receitas de publicidade, o concurso musical garantiu 37,7 milhões de euros, anunciou o presidente da RAI Pubblicità, Antonio Marano, em entrevista coletiva, lembrando que em 2017 e 2018 as receitas atingiram 27,7 milhões e no ano passado 31 milhões e 347 mil euros. (ANSA)