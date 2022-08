Final de ‘Minions 2’ é alterado na China para que a polícia ‘vença’

AFP 22/08/2022 - 11:18 Compartilhe

O que é pequeno, desajeitado, amarelo e promove o Estado de direito? Um minion, pelo menos de acordo com uma versão chinesa do último filme de animação estrelado pelo supervilão Gru e seu exército de ajudantes amarelos.

“Minions 2: A Origem de Gru” estreou nos cinemas chineses em 19 de agosto. É o quinto filme da série “Meu Malvado Favorito”.

O filme conta a história da juventude de Gru, o supervilão da franquia. Porém, ao contrário das outras versões internacionais, a China continental oferece um final diferente.

As sequências da animação foram mantidas inalteradas, mas várias fotos e comentários foram adicionados no final.

No filme original, o mentor de Gru, Will Karnage, é o autor de uma tentativa de assalto e escapa da justiça após fingir sua morte.

Mas na versão exibida na China continental, o personagem é detido pela polícia e condenado a 20 anos de prisão, onde se torna mais sério e decide perseguir “sua paixão por atuar” criando “uma companhia de teatro”.

Quanto a Gru, ele se torna um pai exemplar e volta “ao caminho certo”, segundo o final alternativo, que ignora a realidade dos filmes anteriores da franquia.

Para serem exibidos na China, as obras audiovisuais chinesas e estrangeiras devem passar por um comitê de censura. Portanto, não é a primeira vez que um filme estrangeiro é modificado para se adequar ao que as autoridades apresentam como valores mais “saudáveis”.

No início do ano, o filme de David Fincher “Clube da Luta” (1999), com Brad Pitt e Edward Norton, também foi modificado para exibição na plataforma chinesa Tencent Video.

O retorno da série americana “Friends” à China em uma plataforma de streaming em fevereiro também causou incompreensão dos espectadores, que notaram que os diálogos referentes à homossexualidade de uma personagem foram removidos.

Não ficou imediatamente claro se o final de “Minions 2” na China continental foi alterado a pedido dos censores ou da produção.