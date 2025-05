Final de Eurovision é marcada por protesto contra Israel

ROMA, 17 MAI (ANSA) – A noite final do Eurovision 2025 na Basileia, na Suíça, começou neste sábado (17) marcada por breves confrontos entre manifestantes pró-palestinos e a polícia local, durante protesto contra Israel.

O episódio de violência acontece pouco antes da apresentação do cantor israelense da cantora israelense Yuval Raphael, que foi ameaçada de morte na abertura da competição.

Centenas de manifestantes se reuniram no centro da cidade para denunciar a participação de Israel no Eurovision.

A decisão desta noite teve início com uma apresentação do artista não-binário Nemo, vencedor da edição de 2024 da competição, com a música “Code”. Depois dele, a Noruega deu início ao desfile das bandeiras dos 26 países competidores.

Representando a Itália está Lucio Corsi, com a música “Voglio essere un duro”. Gabry Ponte compete por San Marino, mas durante o desfile também exibiu um terno “tricolore”.

A ordem de apresentações na grande final será: Noruega, Luxemburgo, Estônia, Israel, Lituânia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, Áustria, Islândia, Letônia, Holanda, Itália, Polônia, Alemanha, Grécia, Suíça, Portugal, Dinamarca, Suécia, França, São Marino e Albânia. (ANSA).