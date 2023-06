Final da Liga dos Campeões feminina em 2025 será em Lisboa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 16:53 Compartilhe

O estádio José Alvalade XXI, em Lisboa, será palco da final da Liga dos Campeões feminina em 2025, anunciou a Uefa nesta quarta-feira (28).

Ainda no futebol feminino, a Polônia foi escolhida como sede do Europeu Sub-19 daqui a dois anos.

A Uefa também designou as sedes das finais da Liga Conferência masculina de 2024 e 2025, que serão em Atenas – no estádio do AEK – e em Breslávia (Polônia), respectivamente.

Esta competição, a terceira mais importante entre clubes no continente, tem oficialmente o nome de “Europa League Conference”. Para evitar confusões com a Europa League (Liga Europa), a Uefa decidiu que o torneio passará a se chamar a partir da temporada 2024/2025 de “Conference League”.

