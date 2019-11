Final da Libertadores entre Flamengo e River é transferida de Santiago para Lima

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a final em jogo único da Copa Libertadores entre River Plate e Flamengo não será mais em Santiago. Por causa dos protestos violentos ocorridos no Chile nas últimas semanas, a partida foi transferida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. A data está mantida: dia 23 de novembro.

“Novas circunstâncias de força maior e ordem pública, analisadas e avaliadas com prudência, considerando a segurança dos jogadores, público e das delegações, motivaram a decisão de levar a final da Libertadores 2019 a Lima, Peru, e manter a data inicial de 23 de novembro”, anunciou a Conmebol.

A decisão de tirar o jogo de Santiago foi tomada após reunião na sede da Conmebol, no Paraguai, com representantes dos dois clubes e das federações nacionais de Brasil, Argentina e Chile.

“A escolha do novo palco se apoia no oferecimento do governo do Peru, nas garantias de segurança. A decisão foi um consenso com os presidentes de Flamengo e River Plate, das confederações da Argentina, Brasil e Chile, e dessa forma se manteve a política de realizar as finais únicas em diferentes países”, acrescentou a entidade sul-americana em nota oficial.

“A Conmebol agradece muito ao governo do Chile e aos diversos órgãos públicos a ativa colaboração para a correta organização da final única da Libertadores 2019. Desejamos ao povo chileno e a suas autoridades paz e boa vontade”, concluiu a Conmebol.

A crise social enfrentada pelo Chile deixou 20 mortos e cancelou diversos eventos esportivos no país. Neste terça-feira, as federações chilena e da Bolívia anunciaram o cancelamento do amistoso marcado para o próximo dia 15, na cidade de Concepción.

Antes, já havia sido cancelado o QS 1500 Maui and Sons Pichilemu Women’s Pro by Royal Guard, etapa da divisão de acesso do Circuito Mundial de Surfe, que seria disputada de 31 de outubro a 2 de novembro. O evento foi adiado para 13 a 15 de dezembro, em Punta de Lobos, em Pichilemu, no sul do Chile.

Além do surfe, o futsal teve um evento cancelado. A Conmebol optou por suspender a Copa América de Futsal, que seria disputada na cidade de Los Ángeles, a 513 quilômetros de Santiago, de 23 a 30 de outubro.

Pela terceira semana seguida, a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do Chile cancelou as partidas de futebol organizadas pela entidade no país. Tudo por causa dos problemas políticos que a presidência vem enfrentando, principalmente em Santiago, com manifestações de muitas pessoas nas ruas. “A ANFP e os clubes de futebol do Chile ratificam seu compromisso com a segurança dos torcedores, jogadores, jogadoras e crianças que nos acompanham”, disse em comunicado.