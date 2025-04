Final da Libertadores de 2025 será disputada em Lima

A final única da Copa Libertadores de 2025 será disputada em Lima no dia 29 de novembro, anunciou nesta segunda-feira (28) o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Nos vemos no dia 29 de novembro para vivermos juntos uma nova edição da Glória Eterna”, declarou o dirigente nas redes sociais ao convidar os fãs de futebol para a capital peruana.

Domínguez afirmou depois, a jornalistas, que o Estádio Monumental (com capacidade para 80 mil espectadores) e o Estádio Nacional (com capacidade para 43 mil) estão disputando a sede da partida que decidirá o troféu do principal torneio de clubes da América do Sul.

O local da partida será definido “assim que soubermos os finalistas”, afirmou.

Lima superou a candidatura do Estádio Mané Garrincha, de Brasília, que havia sido proposta em dezembro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Estádio Centenário, de Montevidéu, também estava na disputa, segundo Domínguez declarou no ano passado.

Desde 2019, a final da Copa Libertadores é disputada em partida única, em sede neutra.

A edição inaugural desse formato foi realizada justamente em Lima, no Estádio Monumental, onde o Flamengo se sagrou campeão continental pela segunda vez na história ao derrotar o River Plate, da Argentina, por 2 a 1.

Antes, o título era decidido em confrontos de ida e volta nos estádios dos times finalistas.

Desde a mudança de formato, a partida final já foi realizada também no Rio de Janeiro, em Montevidéu, em Guayaquil e em Buenos Aires.

hro/das/raa/am