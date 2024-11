Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2024 - 17:11 Para compartilhar:

O volante Gregore, do Botafogo, foi expulso da final da Libertadores contra o Atlético-MG com apenas um minuto de jogo. Logo no primeiro lance da partida, o botafoguense acertou o rosto de Fausto Vera com a sola da chuteira.

*Matéria em atualização