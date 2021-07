Final da Eurocopa, Brasileirão, NBA… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

O domingo (11) será agitado por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. Movimentando o futebol internacional, Itália e Espanha se enfrentam na final da Eurocopa, às 16h (de Brasília). Aqui no Brasil, quatro partidas complementam a rodada do Brasileirão. Na parte da noite, para fechar o domingo, Phoenix Suns e Milwaukee Bucks disputam o jogo 3 da final da NBA.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

EUROCOPA

16h – Itália x Inglaterra

Onde assistir: SporTV

BRASILEIRÃO SÉRIE A

11h – Juventude x Atlético-GO

Onde assistir: Premiere

18h15 – Cuiabá x Ceará

Onde assistir: Premiere

18h15 – Flamengo x Chapecoense

Onde assistir: Premiere

20h30 – Fortaleza x Corinthians

Onde assistir: Premiere

NBA

21h – Phoenix Suns – Milwaukee Bucks

Onde assistir: BAND e ESPN

TORNEIO DE WIMBLEDON

10h – Novak Djokovic x Matteo Berrettini

Onde assistir: SporTV 3 e BANDSPORTS

BRASILEIRÃO SÉRIE B

20h30 – Brusque x CSA

Onde assistir: SporTV e Premiere

BRASILEIRÃO SÉRIE C

11h – Figueirense x São José

Onde assistir: TV NSports

15h30 – Floresta x Tombense

Onde assistir: TV NSports

18h – Paysandu x Ferroviária

Onde assistir: DAZN

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

11h – Corinthians x Santo André

Onde assistir: TV BRASIL e TV NSPORTS

13h – Assoeva x Blumenau

Onde assistir: TV NSPORTS

17h – Marechal Rondon x Campo Mourão

Onde assistir: TV NSPORTS

COPA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

9h – Kawasaki Frontale x Beijing

Onde assistir: ESPN Brasil

LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

9h – Kawasaki Frontale x Beijing Guoan

Onde assistir: ESPN App

9h – United City x Daegu FC

Onde assistir: ESPN App

11h – BG Pathum United x Ulsan Hyundai

Onde assistir: ESPN App

CICLISMO

10h15 – Tour de France (etapa 15)

Onde assistir: ESPN

STOCK CAR

12h -Etapa de Cascavel

Onde assistir: BAND, SporTV 2 e Youtube

LIGA DE BASQUETE FEMININO

11h30 – Araraquara x Ituano

Onde assistir: TV CULTURA e TV NSPORTS

11h30 – Sampaio Corrêa x Campinas

Onde assistir: TV NSPORTS

AMISTOSO DE HANDEBOL

10h05 – Alemanha x Egito

Onde assistir: FOX SPORTS

FORMULA E

10h30 – Treino do GP de Nova Iorque (corrida 2)

Onde assistir: TV CULTURA

CAMPEONATO DE RUGBY DAS AMÉRICAS

16h00 – Brasil x Chile

Onde assistir: ESPN

CIRCUITO MUNDIAL DE VÔLEI DE PRAIA FEMININO

5h – Semifinais

Onde assistir: SporTV 2

8h30 – Finais

Onde assistir: SporTV 2

NASCAR

16h30 – Cup Series: etapa de Atlanta

Onde assistir: FOX SPORTS

MLB

20h – Draft

Onde assistir: FOX SPORTS

