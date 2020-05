Final da Copa da Itália será no próximo dia 17 de junho

ROMA, 30 MAI (ANSA) – A Série A anunciou nesta sexta-feira (29) que a temporada 2019/2020 do futebol italiano será retomada com a Copa da Itália, cuja final está prevista para 17 de junho. As datas das partidas – Napoli x Inter de Milão e Juventus x Milan – não foram divulgadas, mas a expectativa é de que as semifinais aconteçam entre os dias 13 e 14 de junho. Segundo o comunicado, a decisão acolhe a recomendação do ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, que anunciou a volta da Série A a partir do dia 20. Os clubes da Séria A, por sua vez, votaram por unanimidade pelo reinício da liga no fim de semana de 20 e 21 de junho, com quatro jogos pendentes: Atalanta e Sassuolo; Hellas Verona e Cagliari; Inter e Sampdoria; e Torino e Parma.

As competições estão paralisadas desde o dia 9 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. (ANSA)