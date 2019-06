Final da Copa América no Maracanã terá show de cantora Anitta

A cantora Anitta será a grande atração da final da Copa América, que será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 7 de julho. As informações foram obtidas com exclusividade pelo jornalista Leo Dias, do UOL.

A abertura do torneio continental contou com show de Leo Santana com a colombiana Karol G. Eles apresentaram a música ‘Vibra Continente’, que foi gravada especialmente para a Copa América.