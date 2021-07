Final da Copa América, Brasileirão, Wimbledon… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado Veja os horários das transmissões das principais competições esportivas do mundo

O final de semana está repleto de partidas decisivas de diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. Para começar, o sábado (10) traz a final da Copa América, disputada entre Brasil e Argentina, mais uma rodada do Brasileirão, a final feminina do Torneio de Wimbledon e muito mais para os fãs dos esportes.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA AMÉRICA

21h – Brasil x Argentina

Onde assistir: SBT e ESPN BRASIL

BRASILEIRÃO SÉRIE A

16h30 – Palmeiras x Santos

Onde assistir: Globo (SP), TNT, TNT SPORTS (menos SP) e Premiere

16h30 – Grêmio x Internacional

Onde assistir: Globo (RS), SporTV e Premiere

17h – Athletico-PR x RB Bragantino

Onde assistir: Furacão Live e Twitch

19h – América-MG x Atlético-MG

Onde assistir: Premiere

19h – Sport x Fluminense

Onde assistir: Premiere

19h – São Paulo x Bahia

Onde assistir: Premiere

TORNEIO DE WIMBLEDON (Simples feminina)

10h – Ashleigh Barty x Karolína Plíšková

Onde assistir: SporTV 3 e Bandsports

TORNEIO DE WIMBLEDON (Duplas masculino)

12h – Mate Pavić e Nikola Mektić x Marcel Granollers e Horacio Zeballos

Onde assistir: SporTV 3 e Bandsports

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

11h – Operário-PR x Brasil-RS

Onde assistir: SporTV (menos PR) e Premiere

16h30 – Botafogo x Cruzeiro

Onde assistir: GLOBO (RJ e MG) e Premiere

19h – Confiança x Vitória

Onde assistir: SporTV (menos SE) e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

11h – Volta Redonda x Jacuipense

Onde assistir: TV NSPORTS

15h – Mirassol x Paraná

Onde assistir: TV NSPORTS

17h – Altos x Santa Cruz

Onde assistir: BAND (Norte e Nordeste) e DAZN

17h – Oeste x Ituano

Onde assistir: BAND (SP) e DAZN

19h – Botafogo-PB x Manaus

Onde assistir: DAZN

LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA

11h – Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) x Gamba Osaka (JAP)

Onde assistir: ESPN BRASIL

11h – Tampines Rovers (SIN) x Chiangrai United (THA)

Onde assistir: ESPN APP

LIGA NACIONAL DE FUTSAL

14h30 – Cascavel x Carlos Barbosa

Onde assistir: TV CULTURA e TV NSPORTS

17h – Pato x Praia Clube

Onde assistir: TV NSPORTS

17h – Blumenau x Santo André

Onde assistir: TV NSPORTS

19h – Atlântico x Juventude

Onde assistir: TV NSPORTS

21h – Marreco x Joinville

Onde assistir: TV NSPORTS

CICLISMO

9h30 – Tour de France (etapa 14)

Onde assistir: ESPN

FORMULA E

13h30 – Treino do GP de Nova Iorque (corrida 1)

Onde assistir: TV CULTURA

17h30 – Treino do GP de Nova Iorque (corrida 2)

Onde assistir: TV CULTURA e SporTV 2

AMISTOSO DE RUGBY

14h – Inglaterra x Canadá

Onde assistir: ESPN 2

15h15 – Estados Unidos x Irlanda

Onde assistir: ESPN APP

BOXE

15h30 – Tim Tszyu x Steve Spark

Onde assistir: ESPN

NASCAR

16h30 – Xfinity Series: etapa de Atlanta

Onde assistir: FOX SPORTS

GOLFE

17h – U.S. Senior Open Championship: terceira rodada

Onde assistir: ESPN 2

> Fique por dentro das rodadas dos principais campeonatos de futebol do mundo no aplicativo LANCE! Resultados



E MAIS:

E MAIS:

Veja também