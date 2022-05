Final da Conference League entre Roma x Feyenoord terá transmissão do SBT Decisão será realizada no dia 25 de maio e além da emissora, ESPN e Star+ também exibirão a partida





A final da Conference League, que será disputada entre Roma x Feyenoord, no dia 25 de maio, às 15h45, será transmitido por TV aberta. O LANCE! apurou que além da ESPN e Star+, o SBT também transmitirá a decisão.

O SBT vem se consolidando cada vez mais no mercado esportivo. A emissora tem alcançado boa audiência com as transmissões dos jogos da Libertadores e a expectativa é que a decisão da Conference League também renda bons números para a empresa.

A Conference League é disputada somente por clubes europeus. É a terceira competição do continente atrás da Champions e Europa League.

O clube italiano venceu o Leicester na semifinal, enquanto o time holandês derrotou o Olympique de Marselha pelas semifinais da Conference League. Roma e Feyenoord prometem protagonizar um grande duelo na decisão.

