Final da Champions League será transmitida em drive-in em SP

Devido à pandemia do novo coronavírus, a transmissão da final da “UEFA Champions League” será diferente este ano. A Heineken decidiu realizar o evento no formato drive-in no Allianz Parque em São Paulo.

A ação faz parte da campanha global “A espera chega ao fim”, que tem como protagonista o jogador Thierry Henry e destaca que finalmente chegou o momento de celebrar as finais do principal torneio de clubes do mundo.

O evento vai inverter as posições tradicionais em um jogo de futebol e levar o torcedor brasileiro para dentro do campo e trazer alguns jogadores para as arquibancadas, como Lucio, Zé Roberto, Roque Junior e Carlos Alberto, entre outros.

Vão ser cerca de mil pessoas, distribuídas em 285 carros, que poderão acompanhar a partida entre PSG e Bayern de Munique em um telão de 180 m2.

A final será conduzida pelo apresentador Felipe Solari, que será acompanhado de Jorge Iggor e Bruno Formiga, profissionais do time do Esporte Interativo, emissora oficial da transmissão do jogo.

“Temos um desafio enorme, pois este será o primeiro grande evento da marca em tempos de pandemia da Covid-19. E mesmo com todas as restrições, estamos empolgados em trazer os fãs de volta aos estádios”, Cristiane Chiarioni, gerente da Heineken no Brasil.

