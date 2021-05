Final da Champions, início do Brasileirão… saiba onde assistir aos jogos de sábado O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

O fim de semana do futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (29), os rivais ingleses Manchester City e Chelsea disputam a taça de campeão da Champions League. A final acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal.

The Champions! Veja os brasileiros com mais títulos da Liga dos Campeões

Vai começar! Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2021



Além disso, o dia também marca o início do Campeonato Brasileiro de 2021. Pela primeira rodada da competição nacional, o São Paulo recebe o Fluminense, às 21h, no Morumbi, com transmissão de SporTV e Premiere.

Brasileirão 2021 na área! Saiba como cada time chega para a competição

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h – Vasco x Operário-PR

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

16h – CRB x Remo

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

16h – FC Cincinnati x New England Revolution

MLS

Onde assistir: DAZN

16h – Columbus Crew x Toronto FC

MLS

Onde assistir: DAZN

16h – Manchester City x Chelsea

Liga dos Campeões

Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e HBO Max

16h30 – Confiança x Cruzeiro

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

18h – Los Angeles FC x New York City FC

MLS

Onde assistir: DAZN

18h15 – Coritiba x Avaí

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Cuiabá x Juventude

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

20h – Bahia x Santos

Brasileirão

Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere

20h – LA Galaxy x San Jose Earthquakes

MLS

Onde assistir: DAZN

21h – São Paulo x Fluminense

Brasileirão

Onde assistir: SporTV e Premiere

E MAIS:

Veja também