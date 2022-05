Final da Champions, decisão no NBB, Brasileirão… Saiba onde assistir os eventos esportivos deste sábado Liverpool e Real Madrid medem forças neste sábado pelo título do campeonato europeu

A grande decisão da Champions League ocorre neste sábado. Liverpool e Real Madrid jogam no Stade de France, às 16h. Além da decisão do torneio europeu, outros eventos esportivos movimentam o dia, como a decisão do NBB, Campeonato Brasileiro, série A e B, e duelos de tênis no Roland Garros. Veja as transmissões dos jogos:





+ Cartolouco discute com empresário no ‘Power Couple Brasil’ e ganha água na cara



Liga dos Campeões da Europa

16h – Liverpool x Real Madrid – Final

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

Campeonato Brasileiro – Série A

16h30 – Goiás x Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

19h – São Paulo x Ceará

Onde assistir: Premiere

20h30 – Fortaleza x Juventude

Onde assistir: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

16h30 – CSA x Novorizontino

Onde assistir: SporTV

19h – Sampaio Correa x Guarani

Onde assistir: SporTV

+ Haaland aparece com camisa do Flamengo nas redes e torcedores se empolgam: ‘Vem pra cá’



Copa América de Futebol de Areia

16h30 – Brasil x Chile

Onde assistir: SporTV 2

NBB – Finais – Jogo 1

14h – Franca x Flamengo

Onde assistir: ESPN 3

Circuito Mundial de Vôlei de Praia

A partir das 10h – Quartas e semifinais

Onde assistir: SporTV 2

Amistoso Internacional

21h – México x Nicarágua

Onde assistir: ESPN 3

+ Tem brasileiro! Veja o ranking dos 50 clubes com as marcas mais valiosas do mundo



Copa da Alemanha Feminina – Final

11h45 – Wolfsburg x Turbine Potsdam

Onde assistir: ESPN

Tênis

6h – Roland Garros

Onde assistir: ESPN 2

NHL – Playoffs

21h – Carolina Hurricanes x New York Rangers

Onde assistir: ESPN 2

E MAIS:

E MAIS: