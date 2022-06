Finais NBA: ‘Vamos trazer a série de volta para San Francisco’, promete o técnico dos Celtics após derrota Ime Udoka lamentou começo ruim de Boston e excesso de erros, mas lembrou série contra os Bucks para demonstrar confiança em uma vitória no jogo 6

O Boston Celtics tinha uma missão complicada nesta segunda-feira: vencer o Golden State Warriors fora de casa e retomar a liderança da série final da NBA. Com um começo lento e muitos erros, a equipe teve que correr atrás do placar praticamente o jogo inteiro. Até conseguiu ensaiar uma reação no terceiro quarto, mas não resistiu aos donos da casa no último período, perdendo por 104 a 94 no Chase Center.





Agora, os Celtics se encontram novamente em uma situação em que o único resultado possível é a vitória. Algo que a equipe, embora inexperiente em playoffs, já passou nesta temporada, contra o Milwaukee Bucks, pela semifinal da Conferência Leste.

– A mensagem é ter confiança. Vamos descansar e jogar a próxima em casa. Obviamente estamos frustrados com a derrota, mas temos que pensar jogo a jogo. Já estivemos nessa situação antes e conseguimos vencer. Vamos trazer a série de volta para San Francisco – prometeu o técnico Ime Udoka.

O treinador lamentou o excesso de erros cometidos por sua equipe ao longo da partida – 18, contra apenas 6 de Golden State – e citou outros problemas que acabaram atrapalhando as pretensões de Boston.

– É difícil explicar o começo ruim de jogo que tivemos. Conseguimos recuperar no terceiro quarto, mas acho que sentimos um pouco de cansaço no último. Cometemos muitos erros, desperdiçamos lances livres e reclamamos demais com os árbitros – lamentou Udoka, citando os 10 lances livres errados dos Celtics no duelo.

Se por um lado Boston conseguiu frear Stephen Curry e impedir o armador de repetir os 43 pontos do jogo 4, faltou mais atenção com o restante do elenco dos Warriors.

– Fizemos um trabalho de marcação melhor nele, fomos mais físicos e mudamos um pouco a cobertura. Mas temos que marcar os outros também. Quando Wiggins faz 26 pontos, Payton 15 e Poole 14 vindo do banco, eles acabam compensando o trabalho que fizemos no Curry – comentou Udoka.

Na quinta-feira, Celtics e Warriors voltam a se enfrentar no TD Garden, em Boston, a partir das 22h. Se os Warriors vencerem, asseguram o título. Se os Celtics levarem a melhor, forçam o jogo 7, marcado para domingo, no Chase Center, em San Francisco.

