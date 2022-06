Finais NBA: Técnico dos Celtics lamenta chances perdidas de abrir 3 a 1 contra os Warriors Ime Udoka cita decisões ruins no ataque, elogia atuação de Stephen Curry e diz que Boston já passou por isso antes e tem condições de vencer novamente fora de casa

Técnico do Boston Celtics, Ime Udoka lamentou as chances perdidas pelo seu time de abrir 3 a 1 nas finais da NBA contra o Golden State Warriors. Nesta sexta-feira, jogando em casa, no TD Garden, os Celtics foram derrotados por 107 a 97 e agora viajam de volta para San Francisco sem o mando de quadra e com o confronto empatado em 2 a 2.





– Nós tivemos muitas oportunidades. Toda vez que a gente abria 5, 6 pontos, tomamos decisões ruins no ataque. Não diria que o ataque ficou estagnado, mas o time tinha que ter atacado mais o aro para achar os arremessadores livres na linha de 3 pontos – avaliou Udoka.

Os Celtics venciam a partida por 94 a 92 com menos de cinco minutos no relógio no último quarto. A partir de então os Warriors fizeram 17 pontos, enquanto Boston anotou apenas 3. Além dos próprios erros, Udoka reconheceu a noite inspirada de Stephen Curry, cestinha do duelo com 43 pontos.

– Ele acertou alguns arremessos malucos, muito contestados pela nossa defesa. Não tem o que fazer nesse caso. Quando a gente tentou trocar a marcação nos bloqueios, eles conseguiram pontuar embaixo da cesta – comentou.

Mesmo com a derrota e a perda do mando de quadra, agora favorável aos Warriors, Ime Udoka lembrou que seu time já passou por isso nos playoffs e confia em outra vitória no Chase Center.

– As coisas poderiam ser mais fáceis se a gente tivese vencido hoje, mas já tivemos que fazer tudo do jeito mais difícil antes e fomos testados contra Miami e Milwaukee. Agora temos que repetir. Sabemos que temos condições de vencer. É levantar a cabeça e vencer de novo fora de casa – destacou.

Boston Celtics e Golden State Warriors voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, no Chase Center, em San Francisco, a partir das 22h

