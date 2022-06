Finais NBA: Stephen Curry, dos Warriors, encerra sequência histórica de bolas de 3 pontos na liga Depois de 233 jogos seguidos convertendo pelo menos um arremesso do perímetro, armador do Golden State passou em branco pela primeira vez nos playoffs

Foram 233 jogos consecutivos no total, sendo 132 nos playoffs, mas a sequência de pelo menos uma bola de 3 pontos convertida por Stephen Curry chegou ao fim. Na segunda-feira, no jogo 5 das finais da NBA, o armador do Golden State Warriors tentou 9 arremessos do perímetro e errou todos. Foi a primeira vez em sua carreira em que ele não acertou um chute de 3 sequer em um jogo de playoffs.





O Golden State Warriors venceu a partida por 104 a 94 e abriu 3 a 2 na série final da liga, mas Curry viu seu recorde terminar naquela que foi sua pior atuação na decisão. Foram 16 pontos (7 de 22 nos arremessos), 3 rebotes e 8 assistências para o armador na partida.

A última vez em que Curry havia passado em branco da linha de 3 pontos foi em 8 de novembro de 2018. Naquele dia, os Warriors perderam para o Milwaukee Bucks por 134 x 111, o armador errou as quatro bolas de 3 tentadas e ainda saiu lesionado de quadra.

À época, o líder em bolas de 3 pontos convertidas na história da NBA encerrou uma sequência histórica de 157 jogos com pelo menos um arremesso certo do perímetro, até então recorde da NBA.

O próprio Curry superou sua própria marca em 1º de janeiro deste ano. Em um jogo contra o Utah Jazz, o armador chegou aos 158 jogos consecutivos com pelo menos um arremesso certeiro de 3 pontos, ultrapassando seu antigo recorde.

Companheiro de equipe de Curry nos Warriors, Klay Thompson elogiou o armador e avisou que a situação não vai se repetir na quinta-feira, no jogo 6 entre Golden State e Boston.

– Ele é o melhor arremessador da história. Vou dizer uma coisa pra vocês: quando a bola sai das mãos dele, todo mundo no ginásio e na TV acredita que ela vai entrar na cesta. Eu sei que ele vai dar uma resposta. É um dos maiores competidores que eu já vi e um perfeccionista – disse Thompson, rasgando ainda mais elogios ao companheiro.

– O homem faz mágica com a bola nas mãos e redefiniu a posição de armador. Nunca vi alguém com a capacidade de arremessar que ele tem. É uma benção poder dividir a quadra com ele. Já o vi fazendo tantas coisas incríveis que virou rotina e até esperado, mas não deveria ser assim, por que é um talento que transcende e nunca mais vamos ver nada parecido – acrescentou.

Stephen Curry terá a chance de recomeçar uma nova sequência de bolas de 3 pontos na quinta-feira, às 22h, quando Boston Celtics e Golden State Warriors se enfrentam pelo jogo 6 das finais da NBA, no TD Garden.

