Fim dos ataques de pânico? Cura pode estar a caminho após descoberta

Os cientistas dizem ter descoberto um caminho cerebral fundamental que poderá abrir caminho para novos tratamentos para ataques de pânico .

Pesquisadores do Instituto Salk de Estudos Biológicos, na Califórnia, nos EUA, descobriram um circuito cerebral composto por neurônios que regulam sintomas semelhantes aos do pânico em ratos. Suas descobertas foram publicadas quinta-feira, 04, na revista Nature Neuroscience .

Os cientistas decidiram mapear as regiões, neurônios e conexões no cérebro que estão ligados aos ataques de pânico.

“Anteriormente, pensávamos que a amígdala, conhecida como o centro do medo do cérebro, era a principal responsável – mas mesmo as pessoas que têm danos na amígdala ainda podem sofrer ataques de pânico, por isso sabíamos que precisávamos procurar outro lugar”, disse o autor sênior do estudo, Sung Han, um professor associado da Salk, disse em um comunicado .

“Agora, descobrimos um circuito cerebral específico fora da amígdala que está ligado a ataques de pânico e pode inspirar novos tratamentos para transtorno de pânico que diferem dos medicamentos atuais disponíveis para transtorno de pânico que normalmente têm como alvo o sistema de serotonina do cérebro”, acrescentou.

Estima-se que 11% dos americanos sofrem um ataque de pânico a cada ano, de acordo com a Cleveland Clinic , que informou que 2% a 3% da população dos EUA sofre de transtorno de pânico.

Os sintomas incluem medo avassalador, palmas das mãos suadas, falta de ar e batimentos cardíacos acelerados.

Os pesquisadores de Salk concentraram seus esforços no núcleo parabraquial lateral, uma parte do cérebro que transmite informações sensoriais.

Esta área do cérebro produz o polipeptídeo ativador da adenilato ciclase da hipófise, que regula as respostas ao estresse.

A equipe estudou o papel do PBL na geração de pânico e no estímulo de mudanças emocionais e físicas em ratos.

“Comportamentos emocionais e relacionados ao estresse foram associados a neurônios que expressam PACAP no passado”, explicou o co-autor do estudo Sukjae Kang, pesquisador associado sênior no laboratório de Han.

“Ao imitar os ataques de pânico nos ratos, fomos capazes de observar a atividade desses neurônios e descobrir uma conexão única entre o circuito cerebral PACAP e o transtorno do pânico”, acrescentou Kang.

Os pesquisadores descobriram que os sintomas de pânico poderiam ser diminuídos pela inibição da sinalização PACAP.

Agora, eles querem voltar sua atenção para a ligação entre ansiedade e pânico.

Os ataques de pânico podem surgir repentinamente e sem motivo aparente, compartilhou Han, enquanto os transtornos de ansiedade geralmente têm gatilhos claros.

“Como a ansiedade parece operar de forma inversa ao circuito cerebral do pânico, seria interessante observar a interação entre ansiedade e pânico, uma vez que precisamos explicar agora como as pessoas com transtorno de ansiedade têm maior tendência a sofrer ataques de pânico”, disse Han.

