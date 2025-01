Fim do mistério: mulher desaparecida há 52 anos é encontrada viva no Reino Unido

Um mistério de 52 anos foi resolvido quando a polícia de West Midlands, no Reino Unido, anunciou que Sheila Fox, desaparecida desde 1972, estava viva e bem. As informações são do site “The Guardian”.

Sheila, de 68 anos, tinha apenas 16 quando desapareceu no distrito de Coventry, perto de Londres. Na época, a menina ainda morava com os pais e suspeitava-se de um possível relacionamento com um homem.

Em 29 de dezembro de 2024, a polícia divulgou uma foto antiga de Sheila a fim de reavivar o caso, o que gerou muitas informações de cidadãos. Na última quarta-feira, 1º, foi confirmado que ela estava morando em outra parte do país, embora o motivo de seu desaparecimento e fuga não tenha sido revelado.