Fim do grisalho: George Clooney abandona marca registrada e exibe cabelo tingido

Aos 63 anos de idade, George Clooney deu adeus ao grisalho, que já era sua marca registrada, e aderiu a um novo visual. O ator e diretor de Hollywood apareceu com os fios tingidos, bem escuros.

A mudança faz parte do novo trabalho do galã, que fará sua estreia nos palcos da Broadway, na pele do jornalista Edward R. Murrow em “Boa Noite e Boa Sorte”, uma adaptação do filme homônimo de 2005.

George co-escreveu, dirigiu e estrelou o filme, mas viveu no longa o presidente da CBS, Fred Friendly, e o papel do protagonista ficou com David Strathairn.

A peça tem previsão de estreia para o dia 3 de abril, mas as prévias começaram na última quarta-feira, 12, quando Clooney fez a primeira aparição com o novo look.

Ao jornal “New York Times”, o astro disse que não estava empolgado por ter que pintar o cabelo.

“Minha esposa vai odiar, porque nada faz você parecer mais velho do que quando um cara mais velho pinta o cabelo”, brincou. “Meus filhos vão rir de mim sem parar”, completou ele, referindo-se aos gêmeos Alexander e Ella, de 7 anos, frutos de seu casamento com a advogada e ativista Amal Clooney, de 47 anos.

Veja no vídeo abaixo: