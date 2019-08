Fim do Fundo Amazônia poderia afetar fiscalização e projetos

SÃO PAULO, 16 AGO (ANSA) – A Noruega seguiu os passos da Alemanha e suspendeu nesta quinta-feira (15) os repasses de R$ 132,6 milhões destinados ao Fundo Amazônia. O congelamento da quantia e um possível fim do fundo poderá afetar desde a fiscalização contra o desmatamento realizada pelo Ibama até projetos dos estados da região.

Desde 2008, data em que foi criado, o fundo já recebeu R$ 3,4 bilhões em doações. Ao todo, 93,8% da quantia total foram repassadas somente pela Noruega. A Alemanha também congelou o investimento de R$ 155 milhões. O país correspondia a 5,7% da renda total do fundo. A quantia restante foi doada pela Petrobras, que desde 2011 investiu R$ 17 milhões.

O corte dos repasses de ambos os países europeus apresenta um risco para as fiscalizações contra o desmatamento da região. Os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por exemplo, precisam de veículos 4×4 e helicópteros para realizar vistorias. A falta do repasse inviabilizará o financiamento destes meios de transporte especiais.

Alguns outros projetos também serão prejudicados com o possível fim do fundo. Um deles é o Inventário Florestal Nacional (IFN), que produz informações sobre os recursos florestais da região. O estudo mede a quantidade de árvores e realiza coletas de amostras do solo, por exemplo. O IFN também avalia a qualidade de vida dos habitantes.

O Origens Brasil, que foi premiado na 41ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), também perderá parte do seu investimento. O projeto visa estimular a produção sustentável e reúne povos indígenas de diversas etnias.

Em meio ao congelamento dos investimentos do fundo, o instituto de pesquisa Imazon revelou nesta sexta-feira (16) que o desmatamento da Amazônia no último mês cresceu 66% em comparação com julho de 2018. A área desmatada da região soma pouco mais de 5 mil quilômetros.

Com 36%, o estudo apontou que o Pará foi o estado que registrou mais casos de desmatamento.

Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que não possui ligação com o Imazon, informou na semana passada que a área na Amazônia com alerta de desmatamento cresceu 278% em julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os alertas contra o desmatamento divulgados pelo Inpe causou uma crise no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou até a questionar os dados do instituto. O caso fez com que o diretor do Inpe, Ricardo Galvão, fosse demitido do cargo.

Além disso, as políticas ambientais do governo, como a possibilidade de mineração em terras indígenas e a expansão de atividades econômicas na Amazônia, também está tendo grande repercussão em jornais dos Estados Unidos e da Europa.(ANSA)