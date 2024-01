Fim de uma era: Transferências por DOC acabam hoje

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/01/2024 - 6:33 Para compartilhar:

O Documento de Ordem de Crédito (DOC), um dos meios de transferência bancária mais tradicionais e mais utilizados nos últimos anos, será descontinuado hoje. Às 22h as instituições financeiras de todo o país deixarão de fazer transferências nesta modalidade. Agendamentos poderão ser feitos até o horário de encerramento da operação com data limite de 29 de fevereiro.

As operações de Transferência Especial de Crédito (TEC), que são operações realizadas exclusivamente por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários, também serão descontinuadas.

Criado em 1985, o DOC tem caído em desuso desde a implantação do Pix, que surgiu em novembro de 2020 e não tem cobrança de tarifa bancária. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que o DOC não ficou nem entre os cinco principais meios de pagamento usados em 2023. A preferência foi pelo PIX, seguido do cartão de crédito e do cartão de débito.

O Pix foi o meio de pagamento mais utilizado em 2022, com 24,1 bilhões de transações realizadas pelo método de pagamento instantâneo.

Veja o ranking de modelos mais utilizados:

PIX

Cartão de crédito

Cartão de débito

Boleto

TED (Transferência Eletrônica Direta)

Cheque

DOC (Documento de Ordem de Crédito)

