Fim de uma era: tradicional barra verde do WhatsApp deve ser eliminada em atualização

Um dos componentes visuais mais antigos do WhatsApp, a barra verde que ocupa toda a área superior do aplicativo, poderá desaparecer em breve. É isso que aconteceu em uma nova atualização da versão de testes do aplicativo, que removeu a barra verde e manteve o fundo branco presente no restante da interface.

Já a barra inferior, adicionada em uma atualização recente, ganhou detalhes em verde e teve o nome “Atualizações” (“Updates”) alterado para “Status”. Os poucos elementos em verde do app, na nova versão, assumem um tom mais claro da cor.

A barra verde superior, que existe há pelo menos uma década no aplicativo, deve sair também das telas interiores, de bate-papo e de informações de contato.

Embora as mudanças já tenham aparecido na versão beta do app, ainda não há uma previsão para a atualização ser lançada a todos.

Outras novidades recentes do app trazem a possibilidade de desativar a visualização de conteúdos e links no iOS, garantindo maior privacidade e segurança, a adição de um botão de curtidas nas atualizações de status (o “story” do WhatsApp) e uma expansão da função de reações com emojis, similar à do Instagram.

Os novos recursos devem aparecer aos poucos nas próximas atualizações do aplicativo.