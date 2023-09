‘Fim de um pesadelo’: polícia dos EUA comemora captura de brasileiro foragido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 12:35 Compartilhe

Nesta quarta-feira, 13, a polícia do condado de Chester, na Pensilvânia (EUA), emitiu um comunicado oficial no qual comemora a captura do brasileiro Danilo Cavalcante, foragido há duas semanas.

“A captura de Cavalcante representa o fim de um pesadelo, após passadas duas semanas”, escreveram os comissários Marian Moskowitz, Josh Maxwell e Michelle Kichline.

+ Brasileiro foragido nos EUA é capturado após 14 dias (2)

A polícia também agradeceu a todos os agentes envolvidos (cerca de 500), em todos os níveis, além de parceiros comunitários.

“Os funcionários da prisão do condado de Chester fizeram algumas mudanças imediatas para reforçar a segurança na prisão”, reforça.

Danilo Cavalcante

O brasileiro de 34 anos foi condenado à prisão perpétua após matar a ex-namorada Débora Evangelista Brandão a facadas e havia conseguido fugir da prisão do condado de Chester no dia 31 de agosto.

Danilo conseguiu andar por 38 quilômetros, roubar uma van, invadir uma casa, roubar um rifle e trocar tiros com o morador.

Na última coletiva de imprensa, realizada na terça-feira, 12, a polícia da Pensilvânia havia afirmado que tinha certeza de que o brasileiro estava dentro do perímetro de buscas e que ele seria preso “o quanto antes”.

Antes disso, uma câmera de segurança de uma residência flagrou o brasileiro vestindo um casaco verde. Além disso, ele havia mudado a sua aparência, estava sem barba e bigode.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias