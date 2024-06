Fim de semana promete chuvas fortes no Rio Grande do Sul; confira a previsão do tempo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2024 - 12:30 Para compartilhar:

O Rio Grande do Sul deve sofrer com chuvas neste final de semana, mas sem riscos de enchentes generalizadas pelo estado.

Neste sábado, 15, uma frente fria já diminuiu a temperatura na região sul do estado e as chuvas devem chegar até o final do dia. Neste sábado, porém, o nível deve ser baixo.

No domingo, 16, o volume de precipitação será maior em pontos que vão do centro ao o norte do estado, com registros de 50 mm a 100 mm. Uma das áreas que pode ter chuva forte é a faixa entre o centro do estado e a Grande Porto Alegre.

A Prefeitura de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, pediu cautela à população, especialmente no domingo. A previsão para a cidade é de chuvas entre 50 e 70 milímetros, volume que pode causar alagamentos.