Fim de namoro? Anitta dá unfollow e arquiva fotos com Murda Beatz

Anitta deixou de seguir Murda Beatz na noite desta terça-feira (06). Os fãs da cantora perceberam, também, que ela arquivou as fotos com o então namorado. Outro motivo que acendeu o sinal amarelo foi a falta de interação entre os dois nas redes sociais.







Anitta está nos Estados Unidos e postou um desabafo enigmático no Twitter. “Se sentir usada é uma bosta”, escreveu ela. “Mamãe, se for um pedido de socorro por causa do murda curte aqui no off”, comentou um fã”. “Anitta se for para o murda curta esse tweet”, escreveu outro. “Ae, se esse gringo machucou seu coração larissinha pode avisar q a gnt vai atras”, disse mais um.

Os brasileiros também estão fazendo perguntas nas redes sociais do produtor. “Espero que você e a Anitta estejam bem viu”, comentou uma seguidora em uma publicação. “Murdanitta está vivo, certo?”, perguntou outra.