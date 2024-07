Fim de jogo entre Argentina e Marrocos é marcado por bombas e invasões

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2024 - 12:19 Para compartilhar:

O empate entre Argentina e Marrocos, por 2 a 2, na primeira partida oficial do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi marcado também por questões extracampo, como invasões e bombas ao fim da partida.

Aos 29 dos segundo tempo uma criança já havia invadido o campo, sendo retirada pela equipe de seguranças. No fim do jogo, porém, logo após o empate da seleção argentina, foi possível observar uma série de torcedores invadindo o gramado.

Além disso, bombas também foram arremessadas na direção dos jogadores argentinos que ainda estavam em campo. Rapidamente, os atletas se dirigiram para dentro do vestiário.

Vaias antes do jogo

Antes do inicio da partida já era possível identificar um “clima pesado” no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne.

Em retaliação ao vídeo divulgado dos jogadores argentinos entoando uma música racista durante a comemoração do título da Copa América, os torcedores presentes no estádio vaiaram em peso os jogadores da Argentina durante a execução do hino nacional dos Hermanos.

O jogo

Argentina e Marrocos se enfrentaram na manhã desta quarta-feira, 24, em um dos confrontos que marcou o pontapé inicial das disputas esportivas da Olimpíada de Paris-2024.

Em um jogo bastante disputado, a seleção de Marrocos se mostrou superior em grande parte do conforto, chegando a estar vencendo por 2 a 0. A Argentina diminuiu o placar aos 22 minutos da segunda etapa e buscou o empate no último lance do jogo.

A escolha do árbitro por dar 15 minutos de acréscimo na segunda metade do confronto, enquanto a seleção Marroquina vencia por 2 a 1, certamente ajudou a inflar os ânimos dos torcedores no estádio. O empate da Argentina saiu justamente no minuto quinze dos acréscimos e o árbitro encerrou a partida na sequência.

Após uma estreia conturbada, ambas as seleções voltam a campo apenas no sábado. A Argentina enfrenta o Iraque, as 10h (horário de Brasília), enquanto a seleção do Marrocos tem confronto diante da Ucrânia, as 12h.