Fim de jejum contra o G6 e confiança: o que vale o Majestoso para o São Paulo Tricolor ainda não venceu os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e pode quebrar esse tabu diante do rival. Vencer o clássico também pode dar confiança ao time

O São Paulo tem objetivos a cumprir caso vença o Corinthians, nesta segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro é quebrar o jejum contra times do G6 do torneio.

Em sete confrontos com os times até então classificados para a Libertadores, o Tricolor foi derrotado quatro vezes, além de três empates. O primeiro turno do Brasileiro contra essas equipes foi ruim para o São Paulo: perdeu para o Atlético-MG (1 a 0), Fortaleza (1 a 0), Flamengo (5 a 1) e Red Bull Bragantino (2 a 1). Além disso, empatou com Corinthians (0 a 0) e Palmeiras (0 a 0).

No segundo turno, o Tricolor enfrentou desse grupo apenas o Atlético-MG e empatou sem gols. Além do mais, nas próximas sete partidas, seis serão contra os times do pelotão de cima. O São Paulo está na 13ª colocação com 31 pontos.

Além disso, uma vitória diante do Corinthians pode trazer um novo ânimo ao time, que pode ganhar confiança para a sequência do Brasileiro. O São Paulo não vence desde o dia 19 de setembro, quando venceu o Atlético-GO por 2 a 1, no Morumbi.

Depois dessa partida, foram seis jogos, com seis empates. As igualdades foram contra América-MG (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Ceará (1 a 1).

SÃO PAULO CONTRA TIMES DO G6 DO BRASILEIRÃO

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo

São Paulo 0 x 1 Fortaleza

Flamengo 5 x 1 São Paulo

São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino

​Corinthians 0 x 0 São Paulo

São Paulo 0 x 0 Palmeiras

