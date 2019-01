Fim de empréstimo aumenta incerteza sobre permanência de Dodô no Santos

O futuro de Dodô se tornou mais incerto nesta terça-feira. Com a virada do ano, o lateral-esquerdo não é mais oficialmente jogador do Santos, pois o contrato de empréstimo chegou ao fim. Mas o clube ainda sonha em manter o defensor, que tem vínculo com a Sampdoria e desperta o interesse de outros times do futebol nacional.

Dodô chegou ao Santos em fevereiro de 2018, cedido por empréstimo até o fim do ano. O bom desempenho levou o clube a procurar a Sampdoria e acertar um acordo para adquirir os seus direitos por cerca de 2 milhões de euros (cerca de R$ 8,9 milhões), mas nem por isso o impasse se resolveu.

O problema é que o Santos não conseguiu fechar um acordo salarial com Dodô. A diretoria esperava que o jogador aceitasse reduzir os seus vencimentos, hoje em quase R$ 700 mil e que tinham a maior parte bancada pela Sampdoria, quando fosse adquirido, mas não teve, até agora, sucesso nas negociações.

Em 2018, Dodô disputou 53 jogos pelo Santos, com um gol marcado. E o problema para o clube é que o bom desempenho em campo também despertou o interesse de outros clubes, como Flamengo e Cruzeiro.

Como a equipe da Vila Belmiro não consegue chegar a um acordo com o jogador, essas equipes devem se aproveitar do impasse e procurar a Sampdoria, que está interessada em vender Dodô, para tentar contratá-lo para a próxima temporada.

A reapresentação do elenco santista está marcada para a tarde desta quarta-feira, quando o técnico Jorge Sampaoli terá o primeiro contrato com o grupo de jogadores. E Dodô, sem um vínculo com o clube, não deverá comparecer ao CT Rei Pelé.